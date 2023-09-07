تستمر أعمال الوجهة الترفيهية الاولى ، لشركة مشاريع الترفيه السعودية “سڤن” في المدينة المنورة ، على مساحة تتجاوز 100 ألف متر مربع ، والتي تقع على طريق الدائري الثاني في موقع مميز بجوار حديقة الملك فهد .

وتقدم الوجهة الترفيهية ، للزوار تجارب عائلية مليئة بالإثارة ، حيث تشمل مجموعة من خيارات ألعاب الركوب عالمية المستوى ضمن مركز ترفيهي عائلي يمتد على مساحة 4 آلاف متر مربع .

ويُذكر أن الوجهة الترفيهية الإستراتيجية التي تتبناها منطقة المدينة المنورة ، لتحسين الظروف المعيشية للأفراد وتجديد وإحياء مجتمعات المدينة، مما يعزز من الخيارات الترفيهية الفريدة المتاحة للمقيمين والزوار.