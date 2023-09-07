انبهرت الممثلة الكويتية، إيمان فيصل، بجمال شاب يعمل كاشير بأحد المطاعم.

وتغزلت الفنانة في الشاب وقالت: “اويلي أن الله جميل يحب الجمال، جعلني كروسون”.

وعبرت الفنانة عن إعجابها بجمال ذلك الشاب بكلمات رقيقة، وحرصت على مشاركة ذلك مع جمهور في فيديو بثته لهم.