انبهرت الممثلة الكويتية، إيمان فيصل، بجمال شاب يعمل كاشير بأحد المطاعم.
وتغزلت الفنانة في الشاب وقالت: “اويلي أن الله جميل يحب الجمال، جعلني كروسون”.
وعبرت الفنانة عن إعجابها بجمال ذلك الشاب بكلمات رقيقة، وحرصت على مشاركة ذلك مع جمهور في فيديو بثته لهم.
لازم الشباب هذا يقيم عليه قصية تصويره بدون موفقته والتشهير وهذا قليلك الادب اذا لم تستحي ففعل ماتشاء
شيء غريب على مجتمعنا وشيء من الاخير انحطاط وتفسخ يعني المرأة تغازل وتجاهر في مكان عام وعبر الاعلام انتظروا الساعة .
{ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون }
ربي ارجعني لزمن ١٩٩٣م لقد ظهر في زمننا هذا الفاجرات العاهرات.
مخالف النشر
مخالف النشر
والله لوفية غير على اسلامنا والله وبالله وتالله لاطردها طردة الكلب المريض خربو الكويت وجاية الملعون تنشر وسخها في بلد الاسلام يااسفاة اللهم اعز الاسلام بقوي ياقوي
صحيفة لها كل الاحترام
هذه بلغت اعلى درجات العهر والفجور
فعلا إذا لم تستحي فافعل ما شئت
وين اخوانك وين ابوكي وين أهلك وين الغيره علي الأعراض
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
رينا لا تأخذنا بما فعله السفهاء منا
يااارب سترك وعفوك . . اين وصل الحال لدى البعض
مثل هذه من يقبلها زوجة او قريبة أو أي شيء
عينها زايغة وحياء منزوع تماما
دعوه الى الانفتاح باسلوب انحطاطي حتى يكون كلام عادي وتتعود عليه المجتمعات من خلال تكرار مثل هذه المقاطع المشينة والقبيحة..
فيه اكثر من كذا مجاهره بمعصيه؟؟ وانتم ساعدتوا في نشرها مع الاسف
لكل ساقط لاقط … ي صدى فيه شي اسمه بلاغ وعندي الادوات ل الاتمام
صحيفة فاشله صورة مع التحية لوزارة الاعلام لمعاقبة الصحيفة ومن ينشر فيها انحطاط وهذي السامجة لاتمثل الا نفسها
محتوى تافه
حرها عسبل
اللي منزل الخبر ويش الفائدة ؟ الله لا يبلانا بس ياناس استحوو خافوو من الله
صحيفة صدى ماهذا الخبر المنحط هذا لايليق بصحيفة محترمه جايبين لنا خبر امراه عاهره تتغزل بنادل بكلام يقال عنه دعايه لرذيلة وقلة الحياء ارجوا محاسبة من نزل الخبر المسى لكم ولقرائكم
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. أفعل ماشئت فهناك لقاء مع الله
سود الله وجهك من زين الخبر اللي ناشره لنا
سود الله وجهك من زين الخبر اللي ناشره لنا
هالجراده لا حيا ولا حشيمه
ولاقيه من يسوق لها …قالوها كل ساقط له لاقط
صحيفة صدى وس هالانحطاط والاخبار التافهه اذا الصحفي هامل اوقفوه
صدى نرجو الارتقاء نرجو الارتقاء للعمل الصحفي الجميل وعدم النزول لقلة الادب
ان استمرت صحيفتكم بالشكل هذا نعمل بلوك لكم ولاخباركم
صدى نرجو الارتقاء نرجو الارتقاء للعمل الصحفي الجميل وعدم النزول لقلة الادب
ان استمرت صحيفتكم بالشكل هذا نعمل بلوك لكم ولاخباركم
لا تتوقع من متفسخه الا الفحش وقلة الحياء.. وليتها.. وليتها كورسون يأكلها كلب ويطلعها بعر.
“يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأي يهم وأرجلهم بما كانوا يعملون” أعدوا لهذا اليوم جواباً
نسال الله السلامة وان يكفينا بمن اراد نشر الرذيلة بما يشاء حسبنا الله ونعم الوكيل
أتق الله ياخالد ولاتنشر تلك المقاطع لأنك مشارك بالذنب معهم !!!!!!
أتق الله ياخالد ولاتنشر تلك المقاطع لأنك مشارك بالذنب معهم !!!!!!
نشر للفساد والرذيلة بين المجتمع حسبي الله ونعم الوكيل فيكم هداكم الله
نشر للفساد والرذيلة بين المجتمع حسبي الله ونعم الوكيل فيكم هداكم الله
“جعلني كروسون”
هههههههههههههه صراحة ضحكت لين بدموع
لاحول ولا قوة إلا بالله
من أكبر الذنوب ان تنشر الدعاره أو تروج لها في المجتمعات المسلمه مصيبه تاتي يوم القيامة وأنت تحمل اوزار الناس فوق اوزارك
قل الدين والحياء يفعل اكثر من ذالك
مولعه الخاله دقي عالمطافي 😂
انتِ تمثلين وتكون أخلاقج أرقى من جذي والتصرف اللي سويتيه غلط بصراحة طحتي من عيني بلغي اضافاتج ماراح اتابعج
الله يلعنك ويلعن من يتابع قلة أدبك
اذا لم تستحي ففعل ماشأت.
مره متغزله بهندي ومره متغزله بهذا الكاشير!!
ياترى يا ايمان وش مشكلتك بالضبط وليه ما تتزوجين وتهدى نفسيتك!!
هذا يسمى الانفلات الاخلاقي والصياعة وقلة الحياء
مادام المنحطين يجدون من ينشر انحطاطهم فلن يتوقفوا عن الانحطاط
ذا مو لك وبعيد عنك
مالك الا تكروني يغسل في محطه معه واحد 3 متر يطفي نارك 😁
وقاحة
يعني يالظفيري مالقيت الا هذي الاخبار والمقاطع تنشرها
هذا تشجيع على الانحلال وغياب الحياء
لاحول ولاقوة الابالله
عاد ممحونة و ما احد يقدر يشره عليها 🤷♂️🤷♂️🤷♂️
هذي مريضة نفسية نسأل الله السلامة والعافية!؟
مقطع هابط جداً وعقلية صفر وتفكير أحمق بختصار
وش تتوقعون من ذالاشكال يعني بتستغل شهرتها لصالح الدين ولا مساعدة المجتمع صحيح عان الادب نعمة وشعبة من الايمان الحمد لله
يعني ياصدى وش نستفيد من ناس هاذي على شان تنشر خبرها
سود الله وجهك ياعديمة التربيه والحياء والكرامه
هههههههههههههه