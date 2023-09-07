اعترف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في بيان رسمي عن الادعاءات الموجهة ضد البرازيلي أنتوني لاعب الفريق.

ومازالت التحقيقات مستمرة بشأن اتهام جابرييلا كافاليين صديقة أنتوني بشأن اتهامها للاعب بالاعتداء عليها، ولم يصدر قرار رسمي حتى الآن.

وأوضح بيان نادي مانشستر يونايتد في بيان رسمي: “يقر النادي بالادعاءات الموجهة ضد أنتوني، والشرطة لا تزال تجري التحقيقات”.

وأضاف بيان النادي: “لن يدلي النادي بأي تعليقات حول الأمر، حتى تتوفر له المزيد من المعلومات”.

وتابع البيان “مانشستر يونايتد يتعامل مع الأمر على محمل الجد، مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذه الادعاءات والتقارير على الناجين من سوء المعاملة”.

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد أعلن عن استبعاد أنتوني لاعب المنتخب ومانشستر يونايتد من قائمة معسكر شهر سبتمبر الحالي، مشيراً إلى أن استبعاد أنتوني جاء بسبب قضية الاعتداء التي أثيرت حوله والتي تحتاج إلى التحقيق.