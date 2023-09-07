أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توفر وظيفة شاغرة لحملة (البكالوريوس) فأعلى.
وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو باحث علمي (إدارة الأمان الإشعاعي في الأنشطة غير الإشعاعية)، وفقاً للشروط التالية :
1- درجة البكالوريوس كحد أدنى في التخصصات التالية (هندسة نووية، فيزياء إشعاعية، فيزياء صحية).
2- إجادة اللغة الإنجليزية.
3- القدرة على العمل الجماعي والتعاون مع الآخرين.
4- القدرة على العمل تحت الضغط وترتيب الأولويات.
5- مهارة إعداد التقارير والعروض والملخصات.
6- حديثي التخرج (سنتين فأقل).
7- المعدل التراكمي (جيد جداً فأعلى أو ما يعادله).
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/02/21هـ الموافق 2023/09/06م، وذلك من خلال الموقع هنا
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