أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توفر وظيفة شاغرة لحملة (البكالوريوس) فأعلى.

وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو باحث علمي (إدارة الأمان الإشعاعي في الأنشطة غير الإشعاعية)، وفقاً للشروط التالية :

1- درجة البكالوريوس كحد أدنى في التخصصات التالية (هندسة نووية، فيزياء إشعاعية، فيزياء صحية).

2- إجادة اللغة الإنجليزية.

3- القدرة على العمل الجماعي والتعاون مع الآخرين.

4- القدرة على العمل تحت الضغط وترتيب الأولويات.

5- مهارة إعداد التقارير والعروض والملخصات.

6- حديثي التخرج (سنتين فأقل).

7- المعدل التراكمي (جيد جداً فأعلى أو ما يعادله).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/02/21هـ الموافق 2023/09/06م، وذلك من خلال الموقع هنا