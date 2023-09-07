شهدت ولاية كولورادو الأمريكية دعوى قضائية رفعها مواطنين أمريكيين للمطالبة بمنع دونالد ترامب من الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024.

وقدمت الدعوى من قبل 6 ناخبين من الجمهوريين وغير المنتمين إلى الأحزاب، تمثلهم جماعة “المواطنين من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن”.

ويتهم مقدمو الدعوى ترامب بالتورط في التمرد ضد الدستور في أثناء أحداث اقتحام الكابيتول من قبل أنصاره في 6 يناير عام 2021.

يذكر أن هناك تقارير إعلامية أشارت لاحتمال رفع دعاوى مماثلة في ولايات أخرى، وأن الأمر قد يصل إلى المحكمة العليا الأمريكية.