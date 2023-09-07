ظهرت فتاة في تجربة طعام غريبة من نوعها؛ حيث تناولت لسان الخروف مع شيكولاتة النوتيلا.
وأخذت الفتاة تغمر رأس الخروف بأكملها في الشيكولاتة لتقطع لسانه وتأكله وهو عليه الكثير من الشيكولاتة.
وجاءت تجربة الفتاة، استجابة لإحدى الرسائل التي تلقتها من أحد متابعيها؛ حيث قالت: “الطعم غريب وخطير”.
يادافــــــــع البــــــــلا
هههههههههههههههههههههااااي
والله من البطن والمعده الصاحيه!!!
الظاهر تبين تتذوقين حق عمر مهوب لسان الخروف المحمر 🤔🤔🤔 لعنة الله عليكن من نساء تتحدثن مع الغرباء بدون حياء و تجعلن من هذهِ المحادثات سبيل يؤدي إلا المنكرات و المعاصي و الآثام ولا حول ولا قوة إلا بالله 🤲😤😡😤🤲
ههههههههههه