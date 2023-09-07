ظهرت فتاة في تجربة طعام غريبة من نوعها؛ حيث تناولت لسان الخروف مع شيكولاتة النوتيلا.

وأخذت الفتاة تغمر رأس الخروف بأكملها في الشيكولاتة لتقطع لسانه وتأكله وهو عليه الكثير من الشيكولاتة.

وجاءت تجربة الفتاة، استجابة لإحدى الرسائل التي تلقتها من أحد متابعيها؛ حيث قالت: “الطعم غريب وخطير”.