أقدمت فتاة على قتل صديقتها بعد تسديد طعنة لها باستخدام سلاح أبيض ، بمصر ، على إثر خلافات بينهما ، ثم قطعتها إلى أجزاء ،و تخلصت منها بإلقائها في إحدى الترع .
وكانت البداية ، عندما تصاعد رائحة كريهة من داخل شقة سكنية موجودة في عقار بمحافظة الغربية المصرية ، استاء منها الأهالي ظلوا يتتبعوها حتى علموا مصدرها فكانت شقة سكنية مستأجرة في المنطقة .
وعلى الفور، تم إبلاغ القوات الأمنية ، وتمكنوا من العثور على الجثة، وتم تحرير محضر، ونقلها إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت بدورها التحقيقات في الحادث.
وأثناء التحقيقات ، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة فتاة صديقتها ، وقامت الشرطة بإلقاء القبض عليها، وأقرت أنها ارتكبت الجريمة بسبب خلافات بينها وبين صديقتها للارتباط بأحد الأشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
لاحول ولاقوة الابالله
حسبنا الله ونعم الوكيل
ولاحول ولاقوة الابالله
لا حول ولا قوة الا بالله
غضب من أجل القضيب 😁😂😂😁
الحين هذي القاتله وإلا المقتوله ؟ 🤔
نساء ناقصات عقل تجعلهن يتجرئن على القتل ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون 🤲
لا حول ولا قوة الا بالله