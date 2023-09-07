أقدمت فتاة على قتل صديقتها بعد تسديد طعنة لها باستخدام سلاح أبيض ، بمصر ، على إثر خلافات بينهما ، ثم قطعتها إلى أجزاء ،و تخلصت منها بإلقائها في إحدى الترع .

وكانت البداية ، عندما تصاعد رائحة كريهة من داخل شقة سكنية موجودة في عقار بمحافظة الغربية المصرية ، استاء منها الأهالي ظلوا يتتبعوها حتى علموا مصدرها فكانت شقة سكنية مستأجرة في المنطقة .

وعلى الفور، تم إبلاغ القوات الأمنية ، وتمكنوا من العثور على الجثة، وتم تحرير محضر، ونقلها إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت بدورها التحقيقات في الحادث.

وأثناء التحقيقات ، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة فتاة صديقتها ، وقامت الشرطة بإلقاء القبض عليها، وأقرت أنها ارتكبت الجريمة بسبب خلافات بينها وبين صديقتها للارتباط بأحد الأشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.