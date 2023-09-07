أكد البرتغالي لويس كاسترو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، على رغبته في عدم خروج خالد الغنام، بنظام الإعارة أو الانتقال خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وجاء ذلك مع اهتمام عدد من أندية روشن في كسب خدمات الغنام، فيما يأتي قرار المدرب بناءً على احتياجه الفني خلال منافسات الموسم، خاصة مع تداخل البطولات التي يشارك فيها النصر، يتقدمها روشن ودوري أبطال آسيا وكأس الملك.

ويرغب الغنام في البقاء وعدم الخروج في النافذة الصيفية، فيما كان انضم إلى صفوف النصر نهاية يناير 2020 قادمًا من القادسية بعقد يمتد خمسة مواسم.