‏⁧‫أكد الناقد الرياضي صالح الطريقي‬، أن دعم اتحاد القدم أو الوزارة لنادي ⁧‫الاتحاد‬⁩ فيه اختلال بالعدالة، كيف يتم تجهيز فريق لأربع مباريات وبعدها يعود ويتفوق على الجميع بالدوري.

وقال الطريقي خلال لقائه على برنامج الديوانية :” اتحاد القدم والوزارة عليها أن تقف على مسافة واحدة بين الأندية هذا أمر مهم .”

وأضاف:” الاتحاد سيذهب ليلعب ٣ مباريات أو ٤ في البطولة، أنا أجهز فريق علشان يرجعلي في الدوري يتفوق على الجميع ليه؟، فيه عدم عداله، أما إذا كان نفس المالكين أو أعضاء الشرف هم من قدموا هذا هما أحرار.”