أكد الناقد الرياضي صالح الطريقي، أن دعم اتحاد القدم أو الوزارة لنادي الاتحاد فيه اختلال بالعدالة، كيف يتم تجهيز فريق لأربع مباريات وبعدها يعود ويتفوق على الجميع بالدوري.
وقال الطريقي خلال لقائه على برنامج الديوانية :” اتحاد القدم والوزارة عليها أن تقف على مسافة واحدة بين الأندية هذا أمر مهم .”
وأضاف:” الاتحاد سيذهب ليلعب ٣ مباريات أو ٤ في البطولة، أنا أجهز فريق علشان يرجعلي في الدوري يتفوق على الجميع ليه؟، فيه عدم عداله، أما إذا كان نفس المالكين أو أعضاء الشرف هم من قدموا هذا هما أحرار.”
#صالح_الطريقي |
دعم اتحاد القدم أو الوزارة لنادي #الاتحاد فيه اختلال بالعدالة، كيف يتم تجهيز فريق لأربع مباريات وبعدها يعود ويتفوق على الجميع بالدوري.#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/RowDkd0NTt
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 6, 2023
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