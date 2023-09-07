أتمت إدارة نادي الاتحاد اتفاقها مع البرازيلي لويز فليبي مدافع ريال بيتيس الإسباني للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الحالية، فيما سيتم التوقيع الخميس بعد إجراء الفحص الطبي.

و اتفقت إدارة الاتحاد مع المدافع البرازيلي على 3 مواسم وتأتي هذه الخطوة لتدعيم صفوف الفريق قبل المشاركات المنتظرة للفريق على الصعيدين المحلي والقاري، إضافة إلى المشاركة في كأس العالم للأندية في جدة في نهاية العام الجاري.

بينما أفادت مصادر، استمرار البرازيلي رومارينهو في قائمة الفريق على أن يتم اختيار الراحل من القائمة في آخر يوم في فترة الانتقالات الخميس لتسجيل الوافد الجديد لويز.