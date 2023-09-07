قدم مشجع مصري رسالة للإعلامي الرياضي وليد الفراج، مؤكدًا بها أن كعب الاتحاد عالي على الأهلي المصري .
وقال المشجع لـ الفراج في مقطع فيديو ظهر من خلاله :” صحيح أن كعبكم عالي لكن فزنا على أكبر نادي عندكم بالأربعة .”
ليحرج الفراج المشجع على برنامجه أكشن مع وليد قائلاً:” الأهلي المصري لم يكن ليفوز على الهلال بـ 4 لولا أن الهلال عنده ٩ لعيبة، لو كانت 11 ضد 11 أشك للنتيجة هذي تحدث.”
وأضاف الفراج :” وعمومًا الكرة فوز وخسارة وخليك فريش احنا فرحنا .”
مشجع من مصر: صحيح أن كعبكم عالي لكن فزنا على أكبر نادي عندكم بالأربعة .#وليد_الفراج: الأهلي المصري لم يكن ليفوز على الهلال بـ 4 لولا حالات الطرد .. لو كانت 11 ضد 11 لتغير كل شيء #أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 6, 2023
في بطولة عسيرالدولية فاز الهلال بدون نجومه وبلاعبين شباب عل الاهلي المصري بكامل نجومه 1_0
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