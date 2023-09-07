قدم مشجع مصري رسالة للإعلامي الرياضي وليد الفراج، مؤكدًا بها أن كعب الاتحاد عالي على الأهلي المصري .

وقال المشجع لـ الفراج في مقطع فيديو ظهر من خلاله :” صحيح أن كعبكم عالي لكن فزنا على أكبر نادي عندكم بالأربعة .”

ليحرج الفراج المشجع على برنامجه أكشن مع وليد قائلاً:” الأهلي المصري لم يكن ليفوز على الهلال بـ 4 لولا أن الهلال عنده ٩ لعيبة، لو كانت 11 ضد 11 أشك للنتيجة هذي تحدث.”

‏⁧‫وأضاف الفراج :” وعمومًا الكرة فوز وخسارة وخليك فريش احنا فرحنا .”