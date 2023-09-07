ظهر مشهور التواصل الاجتماعي محمد بن شخبوط وهو يشارك في تحدي جديد غريب من نوعه.

وكشف مقطع فيديو، عن الشاب وهو يمسك بـ”ماكينة حلاقة” ويقوم بإزالة حاجبيه بالكامل.

وأخذ الشاب يمر بماكينة الحلاقة الكهربائية على حاجبيه ليزيلهما في تحدي غريب.