ظهر مشهور التواصل الاجتماعي محمد بن شخبوط وهو يشارك في تحدي جديد غريب من نوعه.
وكشف مقطع فيديو، عن الشاب وهو يمسك بـ”ماكينة حلاقة” ويقوم بإزالة حاجبيه بالكامل.
وأخذ الشاب يمر بماكينة الحلاقة الكهربائية على حاجبيه ليزيلهما في تحدي غريب.
ظهر مشهور التواصل الاجتماعي محمد بن شخبوط وهو يشارك في تحدي جديد غريب من نوعه.
وكشف مقطع فيديو، عن الشاب وهو يمسك بـ”ماكينة حلاقة” ويقوم بإزالة حاجبيه بالكامل.
وأخذ الشاب يمر بماكينة الحلاقة الكهربائية على حاجبيه ليزيلهما في تحدي غريب.
لا 🤐 تعليق
نصاب مافيه شعر يتساقط
لاحول ولاقوة الابالله
غير واضح أزالة الحواجب يبدو فبركة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
المرضى بالسرطان الله يشفيهم ويعافيهم ويعافي مرضى المسلمين، عندما ياخذون جرع العلاج الكيماوي تتساقم حواجبهم ورموشهم ويسط شعرهم، ويتمنون بل واكبر امنياتهم هي الصحه والعافيه ورجوع شعرهم للنمو من جديد.
وهذا يحلق شعر حاجبيه!!!!!
لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتعليق بصراحه لااااا تعليق يعجز اللسان عن الكلام!!
إلا تعلم ايها اللوح ايها الصبة ايها الجاهل بان نمص او حلق الحواجب حرام ولا يجوز يا ايها الرمه 😤😡😤
هؤلاء هم توافه المجتمع
حرام شرعاً …
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…🇸🇦 …