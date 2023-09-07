تحدث استشاري الطب النفسي طارق الحبيب، عن موضوع الزواج وأنواعه وأي أنواع الزواج يعتبر الأفضل من وجه رأيه.
وقال الحبيب خلال لقائه على قناة روتانا خليجية: “زواج المسيار والزواج التقليدي في تقييمي سيئة، والأفضل ما يحقق الاحتياجات ويحقق الاهتمامات هذا يدوم أطول.
وأضاف:” مثلا لو واحد تزوج زواجًا معلنًا وكل شيء ولقى المرأة ما أحبها ولا حبته واهتماماتهم غير مشتركة ولا في شيء هذا ينتهي، لو تزوج زواج معلن أو غير معلن مسيار أو ما غيره ووجد تكامل يعيش أطول.”
وتابع :” مثلا لو أن بنت بارة متدينة جدًا قلقة جدًا عندها عجوز وشايب ما تقدر تتركهم ثم تقدم لها واحد مميز وما يتفوت وعمرها قريب من الـ40 وقالت والله ما اقدر أترك شيباني وهو قال أنا ما أقدر أعلم زوجتي ورجال ما يفوت والله لو أنا بنت ما أفوته وآخذ منه طفل يسوى أطفال الدنيا كلها عندي هذا الإطار ينجح العلاقة أكثر.”
واستطرد: كل علاقة لها ظروف، يأتون للعيادة ويقولون والله يا أبو علي أنا خطبت كذا، يا ماما ما احتياجاتك وما هي احتياجاته، إذا تكاملت يطول.”
#فيديو
رأي د. طارق الحبيب في "زواج المسيار"..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@Talhabeeb pic.twitter.com/BtYJbtu8yw
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 15, 2020
مفروض يتم الحجر على المسمى طارق الحبيب هذا وعدم اظهاره في أي وسيلة إعلام، كل فترة يطلع لنا بخبر أو تصريح بهدف إثارة المجتمع وأغلب آراءه مثل وجهه ما منها خير.
يعنى خلصت المواضيع المهمة!
يعنى خلصت المواضيع المهمة!
زواج المسياروبس
المسيار احسن من غيره لانفقه ولا خلع ماناسبك الوضع تطلع من البيت بدون اي ازعاج
هل ترضى زواج المسيار لبنتك يادكتور؟
شايف خرف والمذيع اتفه منه
زواج المسيار زواج الجبناء
اخبار الشقة الفخمة اللي في لندن ….. المتردية والنطيحة تفتي في امور الاسلام .. هذا اخر الزمان
😤😡😤🤔
فعلا زواج المسيار اذا تحقق من حاجات للطرفين