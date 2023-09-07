تحدث استشاري الطب النفسي طارق الحبيب، عن موضوع الزواج وأنواعه وأي أنواع الزواج يعتبر الأفضل من وجه رأيه.

وقال الحبيب خلال لقائه على قناة روتانا خليجية: “زواج المسيار والزواج التقليدي في تقييمي سيئة، والأفضل ما يحقق الاحتياجات ويحقق الاهتمامات هذا يدوم أطول.

وأضاف:” مثلا لو واحد تزوج زواجًا معلنًا وكل شيء ولقى المرأة ما أحبها ولا حبته واهتماماتهم غير مشتركة ولا في شيء هذا ينتهي، لو تزوج زواج معلن أو غير معلن مسيار أو ما غيره ووجد تكامل يعيش أطول.”

وتابع :” مثلا لو أن بنت بارة متدينة جدًا قلقة جدًا عندها عجوز وشايب ما تقدر تتركهم ثم تقدم لها واحد مميز وما يتفوت وعمرها قريب من الـ40 وقالت والله ما اقدر أترك شيباني وهو قال أنا ما أقدر أعلم زوجتي ورجال ما يفوت والله لو أنا بنت ما أفوته وآخذ منه طفل يسوى أطفال الدنيا كلها عندي هذا الإطار ينجح العلاقة أكثر.”

واستطرد: كل علاقة لها ظروف، يأتون للعيادة ويقولون والله يا أبو علي أنا خطبت كذا، يا ماما ما احتياجاتك وما هي احتياجاته، إذا تكاملت يطول.”