في حادث مأساوي ضجت له وسائل التواصل الاجتماعي، لقى شاب يوناني مصرعه غرقا، وذلك بعد أن دفعه طاقم عبارة كانت على وشك محاولة مغادرة ميناء بيرايوس القريب من العاصمة أثينا.

ووقع الحادث أثناء مرور العبارة “بلو هورايزون” خلال قيامها بمغادرة ميناء بيرايوس متجهة إلى مدينة هيراكليون في جزيرة كريت،

وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، محاولة أحد الركاب الصعود، فيما حاول اثنان من الطاقم منعه من ذلك ثم يدفعانه، ليسقط في المياه وذلك ما بين منصة الصعود والرصيف حتى ابتلعته المياه.

Crew members of the ship #BlueHorizon are seen to push away a 36yo passenger that was late.

That led to the passenger losing his balance, falling in the sea and unfortunately, losing his life.

The incident took place tonight on the #Piraeus port, #Athens. pic.twitter.com/PfXW2uWdhu

— Greek City Times (@greekcitytimes) September 5, 2023