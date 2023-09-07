أكد الناقد الرياضي عمر الكاملي، أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد أن يلعب مباراة مصيرية أمام نادي الهلال.
وقال عمر الكاملي، عبر برنامج “الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية، أن الفرنسي كريم بنزيما هو من حل الموضوع في خلال 24 ساعة.
وأشار إلى أن إدارة نادي الاتحاد كان يجب عليها أن تبحث عن حلول فعلية لحل أزمة عبدالرحمن العبود.
#عمر_الكاملي | #حمدالله رفض أن يلعب مباراة مصيرية أمام #الهلال، و #بنزيما هو من تدخل وحل المشكلة#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/AUe9MMmVZY
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 6, 2023
يا حمدالله وش سويت في صغير الرياض وتشليحه ⚽⚽⚽
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👍👍👍👍