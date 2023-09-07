أكد الناقد الرياضي عمر الكاملي، أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد أن يلعب مباراة مصيرية أمام نادي الهلال.

وقال عمر الكاملي، عبر برنامج “الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية، أن الفرنسي كريم بنزيما هو من حل الموضوع في خلال 24 ساعة.

وأشار إلى أن إدارة نادي الاتحاد كان يجب عليها أن تبحث عن حلول فعلية لحل أزمة عبدالرحمن العبود.