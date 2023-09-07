ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال الربع الثاني من عام 2023م بنسبة 1.2% مقارنةً بما كان عليه الفترة نفسها من العام السابق 2022م، وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء اليوم.

وتبين أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من عام 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة 6.1% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022م.

وحقَّقت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 2.3% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق، فيما شهِدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته 4.3% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.

وأبانت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا شهِد خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته 0.2% مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول 2023م.