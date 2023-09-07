تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لـ زوج يتحايل على زوجته لكي لا تأخذ سيارته.

وظهر الزوج في مقطع فيديو وهو يقول لزوجته :” اسمعي لو طلعتي الظهر لا تشغلين المكيف أبدًا يصرف علينا، افتحي الدرايش والأجواء على كيفك، المكيف ما له داعي.”

لترد الزوجة قائلة :” الظهر، الله أكبر درجة الحرارة ٩٠ قل لا تأخذين السيارة وخلاص”، فيرد الزوج :” إيه فهمتيها. ”

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث علّق أحدهم قائلاً:” ما يقدر يقولها ع طول لازم يمهد .”