ظهر اللاعب المصري نجم ليفربول محمد صلاح في صورة تجمعه بالأمير محمد بن سلطان في مطعم نوبو بلندن.

يذكر أن المفاوضات بين محمد صلاح ونادي الاتحاد لازالت قائمة، وأكدت مصادر أن إدارة النادي خصصت 10 مفاوضين لإقناع صلاح قبل إغلاق الميركاتو الصيفي مساء اليوم.

وجاءت التعليقات على الصورة مطالبة الأمير محمد أن يأتي بصلاح معه من لندن، وعلق أحدهم: اخطفوه وهاتوه ذا الحل الوحيد.