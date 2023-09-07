أثار البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال قلق جمهور “الزعيم”، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو أثناء سقوطه على ذراعه في تدريب منتخب البرازيل خلال فترة التوقف الدولي الجارية .

وأظهر المقطع لحظة سقوط نيمار على ذراعه الأيمن أثناء الإحماء، مما أثار ذعر مدربه فرناندو دينيز.

ويُشار إلى أن نيمار شعر بآلام واضطر لمغادرة المران من أجل تلقي العلاج الطبي، وعندما خلع الضمادة، تبين أن لديه جرحا في منطقة المعصم، وتلقى اللاعب العلاج اللازم، ثم عاد للمشاركة في تدريب منتخب البرازيل.

وأعرب جمهور الهلال عن قلقه من تعرض لاعب الزعيم لأي إصابة، قد تعطل ظهوره الأول مع الهلال، والذي طال انتظاره.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة بوليفيا وبيرو في التوقف الدولي الجاري، يوم التاسع والـ13 من سبتمبر الجاري، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.