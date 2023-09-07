قدرت منظمة الصحة العالمية أن مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم موجودون حالياً في المستشفيات جراء إصابتهم بفيروس كورونا .
وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس “ما زلنا نرى اتجاهات مقلقة لكوفيد-19 قبل موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي. الوفيات تتزايد في بعض أجزاء الشرق الأوسط وآسيا، كما أن حالات دخول وحدات العناية المركزة تتزايد في أوروبا، وتتزايد حالات دخول المستشفيات في مناطق عدة”.
وأكد أن 43 دولة فقط، وهذا أقل من ربع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة، تبلغ المنظمة عن الوفيات الناجمة عن كوفيد و20 دولة فقط ترسل إليها معلومات في شأن الحالات التي تستدعي دخول المستشفيات.
بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا حول العالم…
رئيس منظمة الصحة العالمية: إن زيادة حالات الدخول للمستشفى والوفيات تؤكد أن فيروس كورونا موجود ليبقى وأننا سنظل بحاجة إلى أدوات لمكافحته.
ومخاوف من عودة الإجراءات الاحترازية من كمامات وتباعد بعد هذا التصريح. pic.twitter.com/ubESZjFtQr
— إياد الحمود (@Eyaaaad) September 6, 2023
كله هذا الكلام بس لتخويف العالم ** علشان زيدونا فلوس للأبحاث و أيجاد الأدويه **!!!
الأدويه موجوده و جاهزة أساساًً ** الزبد في النهايه نبغي فلوووس (( وهني يالك يافاعل الخير ))**
أنا من يوم ماشفته هذا اللي كأنه مدرس تاريخ و أنا غاسل يدي ** هههههههههههههه
حرامي وشحاذ امريكا قالت له قول وانبح يا كلب وعطوه عظيمة يتعرشها
فلوس انسوها خلاص. بح
فلوس مافية