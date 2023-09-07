هرب قاتل خطير يدعى دانيلو كافال كانتي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بطريقة سينمائية من السجن.

وكشفت سلطات ولاية بنسلفانيا عن لقطات مصورة للحظة هروب المدان بجريمة قتل صديقته بـ 40 طعنة أمام طفليها من السجن.

وصرحت شرطة الولاية إن كافال كانتي تمكن من الفرار من سجن مقاطعة تشيستر بالقفز على سطح المنشأة من ساحة التمارين الرياضية؛ حيث ظهر وهو يزحف على الحائط قبل أن يختفي من الإطار.

وأوضحت الشرطة إنه تمكن فيما بعد من القفز إلى منطقة من السجن كانت أقل مراقبة، وفشل ضابط البرج المكلف بمراقبة الموقع في الإبلاغ عن الحادث، ولم يتم ملاحظة هروب كافال كانتي إلا في وقت لاحق أثناء إحصاء الأشخاص.

وأفاد “كولونيل” في ولاية بنسلفانيا جورج بيفينز إن الهارب كان لديه بعض الخبرة في الاختباء والبقاء على قيد الحياة في الغابة منذ نشأته في موطنه البرازيل، ومع ذلك، قال بيفن إنه واثق من أن المطاردة “تضعف كافالكانتي”.

وذكرت الشرطة إن كافالكانتي بدأ هروبه في حوالي الساعة 8.50 صباحًا يوم 31 أغسطس، بينما كان نزلاء آخرون في ساحة التمرين يلعبون كرة السلة، قام بتمديد جسده ليناسب طول الردهة وصعد إلى السطح.