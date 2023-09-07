زعم شخص يدعى لاري سانتكلير بأنه تعاطى الكوكايين ومارس الجنس مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مرتين عام 1999م.

وقال سانتكلير، في أول ظهور له خلال برنامج “تاكر كارلسون”، أن السبب الوحيد في اعترافه بهذا الأمر حاليًا هو أنه حاول التواصل مع حملة أوباما عام 2007 بعدما رأى الأطفال متحمسين له.

وذكر أن الانطباع الذي أخذه عن أوباما هو أنه شخص مثير للاهتمام ومخادع، مدعيًا أنه كان يريد الاستفادة منه بكل الطرق.