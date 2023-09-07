زعم شخص يدعى لاري سانتكلير بأنه تعاطى الكوكايين ومارس الجنس مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مرتين عام 1999م.
وقال سانتكلير، في أول ظهور له خلال برنامج “تاكر كارلسون”، أن السبب الوحيد في اعترافه بهذا الأمر حاليًا هو أنه حاول التواصل مع حملة أوباما عام 2007 بعدما رأى الأطفال متحمسين له.
وذكر أن الانطباع الذي أخذه عن أوباما هو أنه شخص مثير للاهتمام ومخادع، مدعيًا أنه كان يريد الاستفادة منه بكل الطرق.
🚨 تحذير محتوى حساس
اعتراف شخص يدعى "لاري سانتكلير" بأنه تعاطى الكوكايين ومارس الجنس مع الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" مرتين عام 1999، وذلك في أول ظهور له خلال برنامج #تاكر_كارلسون pic.twitter.com/sTb7r345Ky
— ترجمات (@trjmatcom) September 7, 2023
يعترفون بأنه أقذر و أرذل ناس موجودن على وجه الأرض **
أعوذ بالله من هذه الأشكال و أمثالهم القذرين المنحطين **
🤮
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ايش القرف هذا