اتهمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب المنتج محمد الشاعر بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا السبب وراء اختفائها وعدم تفاعلها مع جمهورها

وتقدمت الفنانة شيرين ببلاغ إلى النائب العام، حسبما أعلن محاميها الخاص المستشار ياسر قنطوش، تتهم فيه الشاعر بالاستيلاء على جميع مواقعها الإلكترونية، فيس بوك و إكس و إنستغرام و تيك توك، وقناتها على يوتيوب، دون علمها أو موافقتها.

حيث قام بنشر العديد من أعمالها الغنائية على هذه المواقع من بينها “بحلفلك” و”عم القماص”، دون الحصول على إذن أو تصريح منها، كما تعاقد مع شركات أنغامي وسبوتيفاي دون إذن أيضاً منها، والحصول على إيرادات ناتجة من نشر تلك الأغاني لنفسه، وبالتالي منعها من نشر أغنياتها أو الترويج لحفلاتها عبر هذه المواقع.

وقال قنطوش أن شيرين عبدالوهاب تعاني منذ عدة أشهر على عدم قدرتها على الوصول إلى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم ببلاغ ضد شخص يدعى محمد أسامة محمود حسنين الشاعر، وشهرته محمد الشاعر.