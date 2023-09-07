أصبح نجم الهلال نيمار دا سيلفا جاهزًا للمشاركة مع منتخب البرازيل أمام بوليفيا فجر يوم السبت.

وكان منتخب السيليساو أجرى مرانه الأول بصفوف مكتملة تحت إشراف فيرناندو دينيز، وظهر نيمار في التمارين مستعينا بضمادة على فخذه اليمنى، ما زاد المخاوف حول إمكانية لحاقه بالاستحقاقات المنتظرة.

وغاب نيمار عن المشاركة مع نادي الهلال خلال الفترة الماضية، بسبب معاناته من الإصابة، حيث فضّل الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس منحه راحة.

وظهر نيمار في تدريبات المنتخب البرازيلي وهو جاهز للمشاركة بصفة أساسية خلال المباريات المقبلة.

ويلعب المنتخب البرازيلي مباراته الأولى أمام بوليفيا في الثالثة من فجر يوم السبت المقبل، والمباراة الثانية أمام بيرو في الخامسة صباح يوم الأربعاء القادم.