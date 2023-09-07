اختار نجم ليفربول السابق جيمي كارغو أفضل خمسة مهاجمين في تاريخ الريدز، وكان من ضمن القائمة اللاعب المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

ورتب كارغو المهاجمين على النحو التالي: حيث جاء في المرتبة الأولى الأسطورة السابق إيان راش، والذي خاض مع النادي 649 مباراة، أحرز فيهم 336 هدفا وصنع 76.

وجاء في المرتبة الثانية النجم الأسكتلندي السابق كيني داجليش، وفي المرتبة الثالثة المصري محمد صلاح، وفي الرابعة لاعب الريدز السابق والنصر الحالي ساديو ماني، وجاء الإسباني السابق فرناندو توريس في المرتبة الخامسة.