نجح أطباء الطوارئ في منطقة جازان في اجراء تدخلاً جراحياً عاجلاً لإنقاذ حياة شاب تعرض لإصابة بآلة حادة كادت تودي بحياته في عملية استغرقت 6 ساعات تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وأوضحت الصحة أنه فور وصول المصاب إلى قسم الطوارئ بمستشفى صامطة العام بجازان نتيجة إصابته بحادث مصنعي مع إحدى الآلات الميكانيكية مما أدى إلى تعرضه لتهتك بالغ في أنسجة الرأس والرقبة وعدم استقرار لمجرى التنفس مما يمثل تهديدًا مباشرًا للحياة، حيث تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة وتزويده بأنبوب للتنفس و تم نقله على الفور لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان للحاجة الماسة لعدد من التخصصات الطبية والرعاية المركزية المطلوبة لمثل هذه الحالات.

وقال الفريق المعالج : ” بعد إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية والمخبرية تم إدخال المصاب لغرفة العمليات بسبب وجود انفصال تام بين الحنجرة والقصبة الهوائية وانفصال شبه تام بين البلعوم والمريء وانقطاع أعصاب الحبال الصوتية وكسور متعددة وانفصال في فقرات العنق وكسور في غضاريف الحنجرة بالإضافة إلى نزيف في الرقبة وكسور أخرى متفرقة في الجسم .

ومن جانبه، أكد الفريق أنه تم خلال إجراء العملية عمل استكشاف الرقبة وإصلاح مؤقت لتهتكات بالغة في الحنجرة والبلعوم وفصل القصبة الهوائية عن المريء وتوصيل طرفها بالجلد الخارجي للرقبة لإنشاء طريقة مستقرة وآمنة للتنفس وتثبيت كسور الفقرات العنقية الثالثة واستئصال كامل للحنجرة وإعادة ترميم البلعوم والمريء.

وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح، ليتم نقله لقسم العناية المركزة لحين استقرار الحالة وتلقي الخدمة العلاجية من الأطباء والتمريض.

وأفاد بأنه بعد استقرار الحالة وعودة التنفس للوضع الطبيعي تم نقله لغرف التنويم لإكمال البرنامج العلاجي والتأهيلي وخروجه من المستشفى بالسلامة بإذن الله.