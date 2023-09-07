اضطرت طائرة تابعة لشركة طيران ناس إلى الهبوط في مطار طرابزون، نتيجة لحدوث اشتعال لحظي بأحد محركاتها، أثناء إقلاعها من مطار طرابزون، متوجهة إلى جدة.

وأظهر مقطع لحظة حدوث وميض في المحرك الأيمن للطائرة صاحبه صوت انفجار غير معلومة أسبابه في لحظته، دون أن يؤثر على سلامة مسارها، حيث هبطت بسلام في مطار طرابزون.

وفي سياق متصل، أصدرت شركة « طيران ناس» بيانا كشفت فيه أن الرحلة رقم XY622 المتجهة من طرابزون إلى جدة بتاريخ 6 سبتمبر 2023، قد عادت وهبطت بسلام بعد قرار كابتن الرحلة بالرجوع لمطار طرابزون لضمان سلامة الركاب بعد اصطدام طائر بمحرك الطائرة.

وقالت الشركة: يقوم فريق طيران ناس باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان راحة ضيوفنا المسافرين.