في بادرة رائعة من نوعها، قدّم أب لأبنائه الـ 4 سيارات فارهة واعتبرها هدية تحفيزية لهم .

وجاء الأب في مقطع فيديو وهو يستعرض السيارات ويقول :” أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اللهم بارك لنا فيما أعطيت هذي 4 سيارات من النوع رايز فئة فل كامل، هدية مني مقدمة إلى أبنائي عبدالمجيد وعبدالله وفارس ويعقوب .”

وأكد الأب في مقطع الفيديو أن تصويره للسيارات ليس تباهي، لافتًا أنه حبًا وتقديرًا ودعم نفسي للأبناء