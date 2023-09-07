في بادرة رائعة من نوعها، قدّم أب لأبنائه الـ 4 سيارات فارهة واعتبرها هدية تحفيزية لهم .
وجاء الأب في مقطع فيديو وهو يستعرض السيارات ويقول :” أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اللهم بارك لنا فيما أعطيت هذي 4 سيارات من النوع رايز فئة فل كامل، هدية مني مقدمة إلى أبنائي عبدالمجيد وعبدالله وفارس ويعقوب .”
وأكد الأب في مقطع الفيديو أن تصويره للسيارات ليس تباهي، لافتًا أنه حبًا وتقديرًا ودعم نفسي للأبناء
اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ، وعلى جميع الأنبياء والرسل أجمعين ..
شكرا لمن باك والانسان الجميل لاياتي منه الا الكلام الحلو ومن سب جزاه الله خير والله يسامحه والصحف تم بنش المحتوى والشكر والتقدير
شكرا لمن باك والانسان الجميل لاياتي منه الا الكلام الحلو ومن سب جزاه الله خير والله يسامحه والصحف تم بنش المحتوى والشكر والتقدير
مشاءالله تبارك الله
اللع يعطيكم خيرها ويكفيكم شرها
الله يباركلك
لاكن خليتها بين الأسرة
هذي سيارات فارهه؟؟؟؟؟؟؟كل الاربعه سيارات ام أربعة سلندر مش مرسيدس ولا بي ام دبليو عشان تكون فارهه..على العموم الله يبارك لهم
هذي سيارات فارهه؟؟؟؟؟؟؟كل الاربعه سيارات ام أربعة سلندر مش مرسيدس ولا بي ام دبليو عشان تكون فارهه..على العموم الله يبارك لهم
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الاعتماد عل النفس افضل حل
ما شاء الله تبارك الله يستاهلون والله يعطيكم خيرها والله يحفظهم يارب العالمين 💝💝💝💝
ما شاء الله تبارك الله يستاهلون والله يعطيكم خيرها والله يحفظهم يارب العالمين 💝💝💝💝
ما شاء الله تبارك الله يستاهلون والله يعطيكم خيرها والله يحفظهم يارب العالمين 💝💝💝💝
ما شاء الله تبارك الله يستاهلون والله يعطيكم خيرها والله يحفظهم يارب العالمين 💝💝💝💝
ما شاء الله تبارك الله يستاهلون والله يعطيكم خيرها والله يحفظهم يارب العالمين 💝💝💝💝
ما شاء الله تبارك الله يستاهلون والله يعطيكم خيرها والله يحفظهم يارب العالمين 💝💝💝💝
ما شاء الله تبارك الله يستاهلون والله يعطيكم خيرها والله يحفظهم يارب العالمين 💝💝💝💝
ياعمي راعي مشاعر الناس
الله يبارك فيكم
(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)
الف مبروك الله يطعمهم من خيرها ويكفيهم شرها
الف مبروك الله يطعمهم من خيرها ويكفيهم شرها
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جزاه الله خير
يعقوب يقول لأبنائنا وهو نبي
لاتدخلوا من باب واحد
التصوير بحد ذاته اشوفه غلط فيه ناس ماعندي اصلا عيال ولابيت ولامال اسأل الله ان يرزقك الجميع والعين حق
الله يبارك لكم مارزقكم
المهم الله يحفظهم من كل شر ويبارك لهم فيها ويجزاك خير ..
اذكروا الله
الله يبارك له في ماله ولاولاده بسياراتهم
اللهم ارزق كل فقير من المسلمين
اللهم ارزقنا مالا لايطغينا
وصحة لا تلهينا عن عبادة ربنا
اللهم امين
صلوا على افضل خلقه نبينا محمد عليه افضل الصلاة وأتم التسليم
الله يبارك لك في السيارات ويحفظك لك أولادك ويبعد عنك شر الأشرار
وحبذا لو طبقت ( اقضوا حوائجكم بالكتمان)
حصن نفسك والجميع
ماشاءالله تبارك الله الف مبروك الله يعطيهم خيرها ويكفيهم شرها واسأل الله ان يرزقك برهم
ماشاءالله تبارك الله الف مبرووووك الله يعطيهم خيرهاويصرف عنهم شرها والله يبارك لك في أبنائك ويحفظهم لك وجميع ابناء المسلمين
ماشاءالله تبارك الله الف مبرووووك الله يعطيهم خيرهاويصرف عنهم شرها والله يبارك لك في أبنائك ويحفظهم لك وجميع ابناء المسلمين
ماشاءالله تبارك الله الف مبرووووك الله يعطيهم خيرهاويصرف عنهم شرها والله يبارك لك في أبنائك ويحفظهم لك وجميع ابناء المسلمين
تصور ليه الا تخاف العين والحسد يحصد أبناءك
الله يجعلها بالعافيه ويرزقكم يارب ابنك الباشه فراس المغيدي ابها عسير ،🌹🌹🌹🌹🌹
الله يجعلها بالعافيه ويرزقكم يارب ابنك الباشه فراس المغيدي ابها عسير ،🌹🌹🌹🌹🌹
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
الله يعطيهم خيرها ويبعد عنهم شرها
الله يبارك لك اخي الكريم بمالك ويحفظ اولادك
الله يعطيهم خيرها ويبعد عنهم شرها
الله يبارك لك اخي الكريم بمالك ويحفظ اولادك
الله يعطيهم خيرها ويبعد عنهم شرها
الله يبارك لك اخي الكريم بمالك ويحفظ اولادك
الرجال ينشر لمحيطه وممن حوله
الصحيفه هي من تنشر للبحث عن متابعين
وش دخلني انا توريني انك شريت لاولادك
اذا انا اب ما استطيع
بعدين الابن يقول شوف شوف
واصير انا في مازق من تصويرك وضراطك
الله لا يبارك لك
قول امين
الله لا يبارك لك
قول امين
وش دخلنا حنا يا الاباء
والحين اولادنا ينظرون انا حنا مقصرين
فحنا وش، دخلنا تصورلنا وتتباهى
اسال الله الا يبارك لك
كان غيرت في الأنواع كلها نوع واحد
الله يعطيهم خيرها ويكفيكم شرها
الله يعين على الزحام انا ما ادري وش بيصير على الرياض وجده والدمام خلال سنة او سنتين الاف السيارات الحديدة تقتحم الشوارع رجال ونساء وانا اتوقع ان الحركة المرورية ستتوقف تماما على الطرق الرئيسية بسبب عدم وجود تقاطعات حديثة وكثرة الاشارات المرورية وصغر مسارات جميع الجسور الحالية الله يعين الموظفين والموظفات
اسال الله فى يوم هذا الجمعة أن يبارك لك فى اولادك .ويحفظهم ويجعل مااعطيتهم زيادة فى البر لك .
طيب . مين قال ان التويوتا الرايز من السيارات الفارهة . ترى قيمة الاربع سيارات ما يوصلو نصف سيارة فارهة واحده بدون تحديد النوع . و بعدين اللوم في نشر الخير يقع على الصحيفة التي نشرت الخبر . الراجل له الحق يفرح و يصور و لكنه لم يجبر احد على النشر . ولا حول ولا قوة الا بالله .
الله يبارك لكم … لاكن ي الطبقه المخمليه …لاتكسرون قلوب المساكين
ياخي خليت امورك لنفسك ولعيالك اش هدفك يوم تنشر لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم!!!!!!!!
لماذا نشر الخبر فيه ناس لايستطيع شراء سيارة عشان يودونها الحمدلله على كل حال اللهم لاعيش الاعيش الاخرة
لاتعليق
الله يبارك لكم وماشاءالله تبارك الله ، يعجبني الإنسان المتواضع بارك الله فيك
الف الف مبرك
💕💕💕💕
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