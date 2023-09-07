أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن الأشهر الثلاث الماضية كانت الأكثر سخونة على الإطلاق، وفقًا لما أظهرته بيانات المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى.

وفقًا للبيانات المسجلة، أن درجة حرارة سطح البحر حول العالم وصلت لمستويات غير مسبوقة للشهر الثالث على التوالي، كما أن حجم الجليد البحري في القطب الجنوبي بات عند مستوى قياسيًا منخفضًا لهذا الوقت من العام.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن هذا العام حتى شهر أغسطس، يعد الأكثر حرارة على الإطلاق بعد عام 2016، عندما كان هناك احترار قوي ناجم عن ظاهرة النينيو.

وأشار الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتّري تالاس إلى أن نصف الكرة الأرضية الشمالي شهد صيفًا من الظواهر المتطرفة، حيث وقعت موجات حر متكررة نجمت عنها حرائق غابات مدمرة، وأضرار صحية، وتعطيل للحياة اليومية، وإحداث خسائر دائمة في البيئة.