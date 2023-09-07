كشفت مصادر صحفية عن مفاجأة مدوية، وأكدت أنّ كيليان مبابي يستعد للرحيل عن صفوف فريقه في صيف 2024، لكنّ هذا لا يعني اتجاهه إلى ريال مدريد.

وأفادت بأنّ اللاعب يدرس الانتقال إلى الدوري الإنجليزي وتحديدًا فريق ليفربول، إذ يمتلك اللاعب علاقة جيدة مع النادي هناك ويفضل خوض تجربة في البريمييرليج.

وأشارت إلى أنّ اللاعب “سوف يشعر بالإغراء” حال تلقى عرضًا مناسبًا من ليفربول، لكنّ ريال مدريد لا يزال قادرًا على ضمه.

وكان مبابي قد غاب عن معسكر باريس سان جيرمان التحضيري مما دفع البعض لتوقع رحيله، لكن اللاعب عاد وشارك في المباريات وأكد استمراره على الأقل حتى الصيف المقبل.