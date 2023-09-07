طالب محامو نادي يوفنتوس نقل قضية الحاسابات المزيفة المتهم فيها النادي، من مقر النادي في تورينو إلى روما، ووافقت المحكمة على طلب الدفاع.

وأعلنت المحكمة مساء أمس إحالة القضية إلى المدعي العام في روما، ليتم فتح باب التحقيقات من جديد، ما سيؤدي إلى إبطاء الإجراءات.

وكان قاضِ في تورينو نظر في إمكانية محاكمة رئيس نادي يوفنتوس و11 آخرين والنادي نفسه، على إثر إنشاء حسابات مزيفة عن أنجح فريق في إيطاليا، فيما نفى النادي ارتكاب أي مخالفة.

وتم عقاب النادي بخصم عشر نقاط منه، في دوري الدرجة الأولى، وتغريمه 718 ألف يورو، وحرمه اليويفا من المشاركة في مسابقات قارية هذا الموسم.