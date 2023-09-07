استقطعت المواطنة العاتي بنت سلامة الخمسان، جزءًا من منزلها ليكون ممرا للمصلين ولخدمة أهالي حي المنتزه الشمالي في حائل.

وقال الأهالي أن الممر يسهل الوصول إلى المسجد، كما يذهب منه الأهالي إلى السوق والبقالات ويقضون حوائجهم، بحسب تقرير “العربية”.