استقطعت المواطنة العاتي بنت سلامة الخمسان، جزءًا من منزلها ليكون ممرا للمصلين ولخدمة أهالي حي المنتزه الشمالي في حائل.
وقال الأهالي أن الممر يسهل الوصول إلى المسجد، كما يذهب منه الأهالي إلى السوق والبقالات ويقضون حوائجهم، بحسب تقرير “العربية”.
“العاتي بنت سلامة الخمسان” سيدة استقطعت جزءًا من منزلها ليكون ممرا للمصلين ولخدمة أهالي حي المنتزه الشمالي في #حائل#السعودية
عبر:@Freeh_Alrmalee pic.twitter.com/GkiP0VusED
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 7, 2023
الله يجزاها خير ويكتب اجرها
جزها الله كل الخير على هذا العمل الطيب
💕💕💕💕
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