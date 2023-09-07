أعلن نادي الاتفاق اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع ديماراي غراي قادمًا من نادي إيفرتون الإنجليزي في عقد مدته 4 سنوات.

ونشر نادي الاتفاق مجموعة صور لـ غراي أثناء التوقيع وعلّق عليها قائلاً:” القميص يليق بك غراي.”

وأضاف :” ضوء لمع وسط المدينة، رسم نداءً لمنادينا، وبريقٌ أتى من إنجلترا، أنار مدينة الدمام، ديماراي غراي اتفاقي .

وكان الطرفان قد وقع عقداً رسمياً مع جناح إيفرتون ديماراي غراي، صباح الأربعاء، وسيحصل ناديه على رسوم انتقال مقدرة بـ10 ملايين دولار، بينما سيحصل اللاعب على راتب سنوي قدره 5 ملايين دولار خلال عقده الممتد لأربعة أعوام.

وأصبح الجاميكي غراي صاحب الـ (27 عاماً) ثالث صفقة بارزة لفريق المدرب ستيفن جيرارد هذا الصيف بعد التعاقد مع لاعبي الوسط جوردان هندرسون وجورجينيو فينالدم ثنائي ليفربول السابق.