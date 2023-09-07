وجه شاب نصيحة لأولياء الأمور تجاه أولادهم عند توصيلهم للمدرسة بحكم موقف شاهده.

وقال الشاب :” نصيحة لأولياء الأمور في الصباح لا تمشي الا وأنت متأكد جيدًا من ان إبنك او بنتك دخلو المدرسة فعلًا”.

وأشار إلى أنه شاهد موقف فطر قلبه، إذ رأى طفل قام صديقه بتعطيله عن دخول المدرسة وكان يشرب السجائر بشكل مخيف.

وأضاف ” خافوا الله في عيالكم ولا تكونون سببا في ضياعهم وانت تستطيع اللحاق به وتعديل وضعه، واتقوا الله فيهم، لا تتركوهم لاصدقاء السوء، أسأل عن صديق ولدك فالله سيسألكم عن حق الرعية “.