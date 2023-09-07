وجه شاب نصيحة لأولياء الأمور تجاه أولادهم عند توصيلهم للمدرسة بحكم موقف شاهده.
وقال الشاب :” نصيحة لأولياء الأمور في الصباح لا تمشي الا وأنت متأكد جيدًا من ان إبنك او بنتك دخلو المدرسة فعلًا”.
وأشار إلى أنه شاهد موقف فطر قلبه، إذ رأى طفل قام صديقه بتعطيله عن دخول المدرسة وكان يشرب السجائر بشكل مخيف.
وأضاف ” خافوا الله في عيالكم ولا تكونون سببا في ضياعهم وانت تستطيع اللحاق به وتعديل وضعه، واتقوا الله فيهم، لا تتركوهم لاصدقاء السوء، أسأل عن صديق ولدك فالله سيسألكم عن حق الرعية “.
صح لسانك…و صح بدنك…
هذي النّصيحة اللي
تُشترى بالذّهب…و صاحبها
معدنه ذهب…ما فيها كلام…
الإنسان اللي هذا منطُوقه
يُعتَبر مُخلِص للمُجتَمع
و مُحِب للخَير…و الوطن يفخر
بهالرّجّال الكُفُو…
عسى جميع أولياء الأمور
يستفيدون من هالنّصيحة
الفريدة…و خصوصاً إن الدّراسة
توّها بادِية ؛ قبل لا تخرج
الأمور عن السيطرة …
…🇸🇦 …
اقول عندنا مدرسة في خميس مشيط فصول أولية كان أسمها مالك بن دينار،، عندهم مديرة لا تخاف الله ولا تتقية تطلعهم قبل الوقت بساعة ويتيهون في الشوارع وعند خروجهم ما فية تنظيم حتى ان بعظهم يسقط ويتم الدعس علية في مناظر اشبة بالحيوانات أين كرامة الإنسان أين برائة الأطفال،، حاولنا التواصل معها نحن يا أولياء الأمور دون جدوى وذهبت الأمهات ولكن دون فائدة،، واعطتنا اوامرها للحارس بعدم دخول الأمهات،،، من يرى رسالتي ولدية صلاحية أو طريقة لايصالها للمسؤول،، أليس هذا من انواع الظلم للأطفال ولأولياء الأمور