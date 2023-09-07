أعرب لاعب التنس الروسي ميدفيديف عن استيائه للعب في طقس حار تبلغ حرارته نحو الـ 32 درجة مئوية، وقال أن هذا الطقس سيؤدي إلى وفاة أحد اللاعبين.

جاء ذلك خلال لقائه بصديقه روبليف في دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة، وأضاف ميدفيديف أنه على الرغم من الفوز فلم يكن سعيد بهذه المباراة.

وأردف أنه بسبب الطقس لم يلعب كل منهما بحماس كما يفعلان من قبل، وأشار إلى أنه في بعض الأحيان لم يكن يرى الكرة وشعر وكأنه يلعب بالإحساس.

وأنهى حديثه قائلا أن كل منهما كان يعاني بشكل كبير، وشعرا بالإرهاق، وبسبب قسوة الأجواء، كان الفوز صعبا جدا.