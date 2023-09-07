أعلن نادي الاتحاد اليوم الخميس، التعاقد رسمياً مع المدافع البرازيلي لويس فيليبي قادمًا من ريال بيتيس الإسباني.

وينضم لويس فيليبي لصفقات الاتحاد العالمية هذا الصيف، بعد ضم الفرنسي كريم بنزيما، ونجولو كانتي، وفابينيو، وفيليبي جوتا.