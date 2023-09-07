أعلن نادي الاتحاد اليوم الخميس، التعاقد رسمياً مع المدافع البرازيلي لويس فيليبي قادمًا من ريال بيتيس الإسباني.
وينضم لويس فيليبي لصفقات الاتحاد العالمية هذا الصيف، بعد ضم الفرنسي كريم بنزيما، ونجولو كانتي، وفابينيو، وفيليبي جوتا.
#عاجل :#الاتحاد يعلن التعاقد رسمياً مع المدافع البرازيلي لويس فيليبي قادمًا من ريال بيتيس الإسباني.#صدى
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— صحيفة صدى الإلكترونية (@SadaNews_) September 7, 2023
نجيب لة ميشائيل
تقــل وجــه حــصان خســران بالســباق
يادافــــــــع البــــــــلا
هههههههههههههههههههههااااي