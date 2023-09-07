قال المحلل الاقتصادي، عبدالله اليمني القحطاني، إن المؤشر العام للسوق السعودي أغلق اليوم الخميس على 11215، وبقيمة بلغت 6.4 مليار ريال.

وقال إنه تحدث في الأسبوع الماضي عن أهمية النقطة 11450، وأنه يجب عدم كسرها لكي يستمر السوق في الصعود وألا سوف يحصل هبوط قوي وأكمال للموجة التصحيحية a.b.c وهذا ما حصل بالفعل.

ولفت إلى أن السوق بعد كسر 11450 هبط بما يقارب الـ 250 نقطة حتى إغلاق هذا اليوم، مضيفا أنه في حال المحافظة على الدعم 11191 فقد نرى ارتداد مضاربي مؤقت، ومن ثم معاودة الهبوط إلى المنطقة الواقعى مابين 11000 و10990 كهدف ومنطقة طلب قوية .