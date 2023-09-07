تعرض مايكل أوليري الرئيس التنفيذي لمجموعة راين اير لاعتداء من نشطاء البيئة أثناء تواجده في بلجيكا اليوم الخميس.

وتفاجأ أوليري أثناء إخراجه كتيب يحتوي على 1.5 مليون توقيع احتجاجى على إضرابات المراقبين الجويين في أوروبا كان يرغب بتسليمه للمفوضية الأوروبية، بعدد من النشطاء قاموا بتلطيخ وجهه بالكيك.

وظهر أوليري في مقطع فيديو لحظة اعتداء نشطاء البيئة عليه بالكيك، حيث قام بإخراج منديل ومسح وجهه، ومواصلة حديثه مع الصحفيين.

وجاء ذلك بينما كان أوليري، الذي لم يصب بأذى، يستعد لعقد مؤتمر صحفي وتقديم التماس إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.