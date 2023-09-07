كشفت مصادر عن موقف المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وجادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد، من اللعب في دوري روشن هذا الصيف من بوابتي الاتحاد، والاتفاق.

وذكر الإعلامي الموثوق “اورنستن”، أن سانشو وصلاح لن ينضما إلى الدوري السعودي للمحترفين هذا الصيف.

وكان الاتحاد قدم أكثر من عرض لليفربول للموافقة على انتقال صلاح لصفوفه هذا الصيف لكن إدارة الريدز لا زالت على موقفها متمسكة باللاعب.

وكشفت تقارير في وقت سابق أن الاتفاق مستعدا لتقديم عرض لضم جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.