أعلن مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا ، قبل أسابيع ، أن تطبيق WhatsApp تحت التطوير لكي يسمح لمستخدميه ، بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو بدقة عالية الجودة .

وفي وقت سابق ، نشرت الشركة مقطع فيديو ترويجي عبر حساب WhatsApp على Threads ، يشجع المستخدمين على مشاركة لحظاتهم الرائعة مع هذه الميزة الجديدة، والتي كانت متاحة لمختبري النسخة التجريبية خلال الأيام الماضية.

ويُذكر أن هذه الميزة أصبحت متوفرة الآن ، من خلال تحميل الإصدار الأحدث من WhatsApp على هاتفك؛ ستجد عند إرسال صورة خيار «HD Quality» متاحًا أمامك للاختيار بينه وبين الـ «Standard Quality»، وإن لم يظهر لك هذا الزر بعد فترقبه قريباً.