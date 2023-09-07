كشفت مصادر عن استغناء نادي الفتح عن البرازيلي بيتروس، خلال هذا الموسم.

وذكرت المصادر، أن نادي ‎الفتح يقرر الاستغناء عن اللاعب البرازيلي بيتروس لتسجيل المهاجم دجانيني، بحسب الشرق الأوسط.

وأكدت المصادر أن بيتروس سيكون خارج أسوار نادي الفتح هذا الموسم.

يذكر أن نادي الفتح، أعلن اليوم الخميس، التعاقد رسميا مع دجانيني تفاريس قادما من نادي طرازبون سبور التركي.