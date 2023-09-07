كشفت مصادر عن استغناء نادي الفتح عن البرازيلي بيتروس، خلال هذا الموسم.
وذكرت المصادر، أن نادي الفتح يقرر الاستغناء عن اللاعب البرازيلي بيتروس لتسجيل المهاجم دجانيني، بحسب الشرق الأوسط.
وأكدت المصادر أن بيتروس سيكون خارج أسوار نادي الفتح هذا الموسم.
يذكر أن نادي الفتح، أعلن اليوم الخميس، التعاقد رسميا مع دجانيني تفاريس قادما من نادي طرازبون سبور التركي.
بيتروس لاعب لايتوقف عن الإحتجاج على قرارات الحكم ، ولا يحصل على أي كرت .
بينما الآخرين يتم انذارهم من أول اعتراض وخاصة الفرق الصغيرة .
هذا الاعب وضع علي جزمته اسم اعظم الخلق رسول الله
المشكله مهيب هنا المشكله فيه بعض من جماهير النصر مئيد الفكره ويدافع عنه يقولون من حبه لرسول كتب اسمه عاي الجزمه؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!
هذا الاعب وضع علي جزمته اسم اعظم الخلق رسول الله
المشكله مهيب هنا المشكله فيه بعض من جماهير النصر مئيد الفكره ويدافع عنه يقولون من حبه لرسول كتب اسمه عاي الجزمه؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!
والله ما أوسخ منه إلا البليهي كلهم طينة واحدة
احلا خبر اوسخ لاعب اخلاقه زفت بترووس قهرني استفز محرز وهذا جزاءه.
أين النصراويين عن الخلوق ؟
ارحموا عزيز قوم ذل !
أين النصراويين عن الخلوق ؟
ارحموا عزيز قوم ذل !
⚽⚽⚽⚽
💕💕💕💕
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👍👍👍👍