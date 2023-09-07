أوضح عبدالكريم المجهول، محامي وباحث قانوني، العقوبات التي قد تتعرض لها الفاشنيستا الكويتية، فاطمة المؤمن التي تسببت في مقتل أشخاص جراء حادث مروري.

وقال “المجهول” إن بيان وزارة الداخلية أشار إلى أن عدد التهم التي وجهت لها بلغ 10 تهم، مضيفا أن التحقيقات مستمرة وقد يتم إثبات برائتها أو إدانتها من بعض التهم، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

ولفت إلى أنه في حال كانت هذه التهم متصلة ببعضها البعض فستعتبر جريمتها جنحة، “قتل خطأ” وسيكون الحد الأقصى للعقوبة 3 سنوات سجن، أما إذا كانت التهم منفصلة فسيتم الحكم على كل تهمة، وقد يتخطى الأحكام الإجمالية لهذه التهم 3 سنوات سجن، مضيفا أن حق الدية مكفول لأسر الضحايا ويجوز لهم أن يطالبوا بها.

#حادث_الفاشنيستا

بعد مرور إسبوعين على الحادث المأساوي مريم المؤمن توضح حقيقة الإشاعات المتداولة بخصوص شقيقتها فاطمة.. ومحام يعلق

عبدالكريم المجهول – محامي وباحث قانوني : جميع الجنح لا تتجاوز عقوباتها الثلاث سنوات @a_do5y#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/cZ7381zpbt — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 7, 2023

#حادث_الفاشنيستا

عبدالكريم المجهول – محامي وباحث قانوني : القتل الخطأ عقوبته 3 سنوات .. والدية من حق ذوي الضحايا المطالبة بها @a_do5y#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/sXU1xAJfcx — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 7, 2023

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