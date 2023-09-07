كشف خالد الزعاق خبير بالأرصاد والأحوال الجوية عن مدة انخفاض درجات الحرارة.

وقال الزعاق بأن موسم انخفاض درجات الحرارة بدأ، وسوف تستمر في النزول التدريجي لمدة 60 يوماً تقريبا.

وأضاف الزعاق بأنه سوف يبدأ نجم الشتاء في الظهور، مع استمرار الانخفاض التدريجي ما بين البرودة الشديدة والاعتدال خلال شهري ديسمبر ويناير.

وتابع الزعاق بأنه لم يتبقي سوي ثلاث شهور على طقس الشتاء البارد، وأن الفصول الحالية انتقالية وتسمي بالفصول الصفراء نظرا لكثرة انتشار الأمراض فيها.