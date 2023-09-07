علق الناقد الرياضي فهد الروقي ، على تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، لاعب نادي النصر .
وكتب الروقي عبر حسابه الشخصي بمنصة «إكس» : “نشكر لك ونقدر تصريحاتك عن وطننا ودورينا ، لكن مسألة إنك الرائد في التغيير ف (تبطي عظم)” .
وأضاف : “كنت لاعب عاطل والأندية الكبيرة رفضت التعاقد معك ونحن من انتشلناك بعقد ضخم لا تحلم به في حياتك”.
وختم تغريدته :”باختصار أنت جزء صغير من مشروع ضخم سترحل عنه قريبا وسيستمر بإذن الله”.
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حرر الرد
أيه الناقد الرياضي فهد الروقي،من أنت حتى تتكلم بصفة العموم(( نحن))،
وهل تعلم بأن هذا العمل بوضع في مصاف الهدم والتخريب الغير مباشر،يا أستاذ يامتعلم يامثقف.
الحقاره تخصص لها ناسهامنحطين اخلاقيآ
ملطشت شمس
الحمدلله
والله واللقافه حتى البرتغالي ماسلم
والله واللقافه حتى البرتغالي ماسلم
غرور و عجرفة ما لها اساس
الروقي — والله انك كفو — حقائق لابد ان توضح
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💕💕💕💕
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👍👍👍👍