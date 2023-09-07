علق الناقد الرياضي فهد الروقي ، على تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، لاعب نادي النصر .

وكتب الروقي عبر حسابه الشخصي بمنصة «إكس» : “نشكر لك ونقدر تصريحاتك عن وطننا ودورينا ، لكن مسألة إنك الرائد في التغيير ف (تبطي عظم)” .

وأضاف : “كنت لاعب عاطل والأندية الكبيرة رفضت التعاقد معك ونحن من انتشلناك بعقد ضخم لا تحلم به في حياتك”.

وختم تغريدته :”باختصار أنت جزء صغير من مشروع ضخم سترحل عنه قريبا وسيستمر بإذن الله”.