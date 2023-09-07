أعلنت مشهورة تيك توك والمتخصصة في العلاقات الزوجية والأسرية أسماء السياري، انفصالها عن شريك حياتها، على حد قولها.

وقالت السياري: “هذه الدنيا ولازم اتقبل هذا الشيء الإنسان مثل ما يمر بأيام حلوة يمر بأيام شينة “.

وأضافت: “تجاهلي أحكام الناس وكلامهم ودوري على مصلحتك أنت أولوية نفسك”، مستكملة: أنا حاليا في المدينة المنورة في بيت أهلي أنا استخرت ربي وأعرف أني راح أكون قد هذا الحمل”.

وتابعت ساخرة: “الموضوع صار صعب لأن هلي مرة يحبون الشريك سعراته مرة عالية، تدرون كنسلت الانفصال أبي ارجع له”.