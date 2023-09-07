أعلنت مشهورة تيك توك والمتخصصة في العلاقات الزوجية والأسرية أسماء السياري، انفصالها عن شريك حياتها، على حد قولها.
وقالت السياري: “هذه الدنيا ولازم اتقبل هذا الشيء الإنسان مثل ما يمر بأيام حلوة يمر بأيام شينة “.
وأضافت: “تجاهلي أحكام الناس وكلامهم ودوري على مصلحتك أنت أولوية نفسك”، مستكملة: أنا حاليا في المدينة المنورة في بيت أهلي أنا استخرت ربي وأعرف أني راح أكون قد هذا الحمل”.
وتابعت ساخرة: “الموضوع صار صعب لأن هلي مرة يحبون الشريك سعراته مرة عالية، تدرون كنسلت الانفصال أبي ارجع له”.
المفروض يكون فيه لجنة خاصة لقمع التافهين واحترام المشاهدين.
الله يستر على عباده إلى متى نعيش مع هذه التفاهات
اخبار تافهه دون فائده
هى تقصد. انه انفصلت عن الخبز الشريك علشان سعرات عاليه بس يوم راحت أهلها لقتهم يحبونه ويحبون السعرات العاليه علشان كذا رجعت له واكلت
هى تقصد. انه انفصلت عن الخبز الشريك علشان سعرات عاليه بس يوم راحت أهلها لقتهم يحبونه ويحبون السعرات العاليه علشان كذا رجعت له واكلت
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من أمن العقوبه اساء الأدب من يحاسب هذه الأشكال او يحاسب من نشر هذه التفاهات
من أمن العقوبه اساء الأدب من يحاسب هذه الأشكال او يحاسب من نشر هذه التفاهات
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حرر الرد
من أمن العقوبه اساء الأدب كن يحاسب هذه الأشكال او يحاسب من نشر هذه التفاهات
لا دخل في الجنسيات كل مسلم ومسلمة سواء لادفرق لا فرق كلهم امهات واخوات وبنات وبالمثل الذكور اتركو الفتن والفلسطينيين وغيرهم وش فيهم!؟
مالت عليكي
كل هافي لقيط او عديم أصل تصبح . خبير في القيم والمبادئ .. وهو لازل يمارسل الرذالة وللاسف يجد من يشجعه وياخذ برايه اللي نهايته خراب ودمار …
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خبرة كلام فاضي ههههه قال خبيره وهي منفصله كلام ي عبدالسلام…ماقدرت تدير شلونها عشان تقدر تقدم نصائح للاخرين…زمن عجيب كل ينصب نفسه ويصبح خبير😂😂😂😂😂
الله ياخذها ويأخذ اشكالها ويأخذ متابعينها
لا حول ولا قوة إلا بالله **
من جد أبتلشنا بهذة الأشكال اللي ماتدري من وين جايين **؟!!
استغفر الله العظيم واتوب اليه اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن
الفلسطيتيه هذي خرابة البيوت مصره انها سعوديه وماخذه راحته ومدري ليه لحد الان تطلع وتبربر براحتها😡
ياب النجار مخلع.
The carpenter’s door is dislodged
أعلنت مشهورة تيك توك والمتخصصة في العلاقات الزوجية والأسرية أسماء السياري، انفصالها عن شريك حياتها، على حد قولها.
كفاية عبث …..
فالدنيا لاتغني عن الآخرة
الكتاب من عنوانه …
تأكل باليَد اليسار…
يا مال الكسار…
مُخالِفة بالنّشر و كاشِفة
لِلسّتر…و العياذ بالله …
…🇸🇦 …
بالله يا صحيفة صدى بأي صفة تسموها خبيرة علاقات أسريه ؟؟؟
المفروض تعاقب الصحيفه لأن لاعندها لاشهادة ولاخبرة بل بالعكس مخربة علاقات أسريه
هؤلاء مخربات البيوت
اللهم طهر مجتمعنا من هالاشكال
هؤلاء مخربات البيوت
اللهم طهر مجتمعنا من هالاشكال
“الموضوع صار صعب لأن هلي مرة يحبون الشريك سعراته مرة عالية، تدرون كنسلت الانفصال أبي ارجع له”. ….ههههههههههههههههههه
👍👍👍👍
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💛💙💛💙