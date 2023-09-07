يجهز نادي الهلال مقر جديد، وذلك في إطار خطة التطوير التي يقوم بها على كافة الأصعدة.
وتم تجهيز المقر بتصميم حديث، وشمل ذلك الغرفة المخصصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.
وتم عرض أسماء اللاعبين على شاشات إلكترونية حديثة، وبتصميم حديث.
يجهز نادي الهلال مقر جديد، وذلك في إطار خطة التطوير التي يقوم بها على كافة الأصعدة.
وتم تجهيز المقر بتصميم حديث، وشمل ذلك الغرفة المخصصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.
وتم عرض أسماء اللاعبين على شاشات إلكترونية حديثة، وبتصميم حديث.
المشكله ليست في زعامة الزعيم بل في حقد وحسد وشناعة الاتهامات وذمت المتحدث وسيعه لا خوف من الله ولا من كلامه المثبت عليه بموجب الشهود.
يستاهل الزعيم العالمي ممثل الوطن العالمي
هههههه
اللهم لا شماته
تخيلت يشاركنا هالنكره ملعبنا
هذا اللي يقول زعيم عالمي مريض نفسي عايش في الوهم ووهم البطولات فقراوي ماعليه شره
الطقعاوية ههههههه
مهما رممت ناديك المعفن فأنت معفن من زمان ياطاقيه 😂 زعيم آسيا هو العالمي يا سنفور 😂
تحلم للي وصل لة الهلال سنين ودهور توصل مراحل صعبة جعلت من الهلال الزعامة .
تحلم للي وصل لة الهلال سنين ودهور توصل مراحل صعبة جعلت من الهلال الزعامة .
تحلم للي وصل لة الهلال سنين ودهور توصل مراحل صعبة جعلت من الهلال الزعامة .
تحلم للي وصل لة الهلال سنين ودهور توصل مراحل صعبة جعلت من الهلال الزعامة .
الهلال اوصل للي وصل لة وتكلم يافريق قضى عمرة على الامنيات
يجب أن يكون للهلال مقر
يليق بلاعبيه وملعب يليق
بجماهيره وشعبيته الجارفة
هذا قل شيء لقد تأخر
الملعب كثيراً سمعنا عن
أفكار الأمير عبدالله بن مساعد ولم تطبق على ارض الواقع لابدل للهلال من مقرات وملاعب تناسب جحم
الإنجازات والبطولات والجماهيرية والرعاية التي
يحضى بها
يجب أن يكون للهلال مقر
يليق بلاعبيه وملعب يليق
بجماهيره وشعبيته الجارفة
هذا قل شيء لقد تأخر
الملعب كثيراً سمعنا عن
أفكار الأمير عبدالله بن مساعد ولم تطبق على ارض الواقع لابدل للهلال من مقرات وملاعب تناسب جحم
الإنجازات والبطولات والجماهيرية والرعاية التي
يحضى بها
يجب أن يكون للهلال مقر
يليق بلاعبيه وملعب يليق
بجماهيره وشعبيته الجارفة
هذا قل شيء لقد تأخر
الملعب كثيراً سمعنا عن
أفكار الأمير عبدالله بن مساعد ولم تطبق على ارض الواقع لابدل للهلال من مقرات وملاعب تناسب جحم
الإنجازات والبطولات والجماهيرية والرعاية التي
يحضى بها
فريق عالمي مبهر هذا اقل شي له
مبروك للملكي العالمي
فريق منبوذ بارك الي مزبلة التاريخ غير ماسوفا علية
قبلها تم طردكم للمجمعه وحدكم ملعب ترابي
فريق عالمي مبهر هذا اقل شي له
مبروك للملكي العالمي
فريق منبوذ بارك الي مزبلة التاريخ غير ماسوفا علية
قبلها تم طردكم للمجمعه وحدكم ملعب ترابي
مساكين السنافر
قذر
قذر
تعليق ابو فوزي حامض على بوزك آسيا،، آسيا للرجال يا ابو خرقة، رنيتك رن الين عضيت الأرض في حديقة البليهي وكويلار والحين تقول حامض والله الحامض اهون من المر اللي جالس اسقية لك طول السنين اخرجتك من آسيا ومن كأس الملك وحرمتك الدوري وحققتة هاتريك وعينك مكسورة ،، وسمعني صياحك لأنة طرب 😜
ملعب أول بارك حامض على بوزكم يالزعيطه
فريق منبوذ سلاحه الكبرياء والغرور
أن شاءالله من فشل الى فشل نادي الرشاوي لايفلح دومآ
💙💙💙💙💙 سيد أسيا وزعيمها يستاهل
⚽⚽⚽⚽
💕💕💕💕
💛💙💛💙
👍👍👍👍