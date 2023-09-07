يجهز نادي الهلال مقر جديد، وذلك في إطار خطة التطوير التي يقوم بها على كافة الأصعدة.

وتم تجهيز المقر بتصميم حديث، وشمل ذلك الغرفة المخصصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وتم عرض أسماء اللاعبين على شاشات إلكترونية حديثة، وبتصميم حديث.