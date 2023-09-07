أعلن نادي التعاون ، مساء اليوم ، عن تعاقده مع عبد الفتاح آدم ، مهاجم نادي النصر ، وصاحب الـ 28 عامًا ، قبل غلق باب الانتقالات اليوم الخميس.
وفي وقت سابق ، خرج عبد الفتاح آدم من حسابات البرتغالي لويس كاسترو، مدرب نادي النصر ، خلال الموسم الحالى ، نظرًا لتواجد البرازيلي أندرسون تاليسكا والبرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني، في الهجوم.
ويُذكر أن عبد الفتاح ، عاد من الإعارة لصفوف نادي أبها خلال الموسم الماضي قبل الموافقة على رحيله لصفوف التعاون.
الله يوفق مهاجم من طراز فريد
عسى إعارة الصفقة
الله يوفق مهاجم من طراز فريد
عسى إعارة الصفقة
الله ينصرك كبتن هنا و هناك
من اول كان تركه لنادي التعاون غلط
لانه لم ينجح في النصر يمكن حقق بعض النجاح مع الرائد وابها ولكن كما هو معروف الاندية الجماهيرية قد تكون لبعض اللاعبين نهاية لمشوراهم الكروي لأنها تحتاج إمكانيات عالية لا تتحقق مع اللاعب العادي القادم من صفوف اندية الوسط
مرحبا بالنجم الكبير في الذئاب
👍💛🖤💙 موفق خير يارب
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💛💙💛💙
👍👍👍👍