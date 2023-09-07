أعلن نادي التعاون ، مساء اليوم ، عن تعاقده مع عبد الفتاح آدم ، مهاجم نادي النصر ، وصاحب الـ 28 عامًا ، قبل غلق باب الانتقالات اليوم الخميس.

وفي وقت سابق ، خرج عبد الفتاح آدم من حسابات البرتغالي لويس كاسترو، مدرب نادي النصر ، خلال الموسم الحالى ، نظرًا لتواجد البرازيلي أندرسون تاليسكا والبرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني، في الهجوم.

ويُذكر أن عبد الفتاح ، عاد من الإعارة لصفوف نادي أبها خلال الموسم الماضي قبل الموافقة على رحيله لصفوف التعاون.