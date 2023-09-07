أكد البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ157، أن ملكية ثروات المنطقة المغمورة وحقل الدرة للمملكة والكويت فقط.

وأوضح أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والترحيب بجهود المملكة وعمان لإحياء العملية السياسية في اليمن و تأكيد أهمية وحدة الصف اليمني واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

كما رحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفض الكراهية والعنصرية والتمييز، ودعوة العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، ودعا إيران إلى عدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم.

وشدد على إدانة الأعمال الإرهابية دوافعها ونبذ التطرف بأشكاله كافة ورحب بتأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض.