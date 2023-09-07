شرحت هيام العوفي مدير عام التوجيه الطلابي بوزارة التعليم، اليوم الخميس، تفاصيل قرار إحالة ولي الأمر الطالب الذي تغيب عن الدراسة لمدة 20 يومًا ، دون عذر ، إلى النيابة العامة.

وقالت العوفي خلال برنامج “ياهلا”: “عندنا 3 فصول دراسية الطالب لو غاب في كل فصل عدد من الأيام يترتب عليه تعثر دراسي واليوم يهمنا أن الطالب يطلع مسلح بالمعارف والمهارات”.

وأضافت: “يتم دراسة وضع الطالب ويحال للجهات الداعمة إذا كان مثلا يحتاج دعم مالي أو علاجي ولو كل هذه الأمور اتحققت ووصلنا مرحلة الخطر الشديد على الطالب تحال المشكلة لحماية الأسرة وفق نظام حماية الطفل”.

وتابعت: “الحالات ليست واحدة قد يكون التغيب لأسباب مختلفة وأحنا كوزارة التعليم لا نقدر ندعم الطالب فنلجأ لحماية الأسرة”.

وأشارت إلى أن القرار يكون وفقا لنظام حماية الطفل، والتعليم ليست هي التي تقرر السجن، مضيفة: “إذا كان غياب الطالب 15 يوم يتم تحويل الملف من المدرسة إلى الرعاية الطلابية بإدارة التعليم “.

د. هيام العوفي – مدير عام التوجيه الطلابي بوزارة التعليم: إذا كان غياب الطالب 15 يوم يتم تحويل الملف من المدرسة إلى الرعاية الطلابية بإدارة التعليم @haoufi@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/nGvw1ZvWzg — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 7, 2023