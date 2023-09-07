شرحت هيام العوفي مدير عام التوجيه الطلابي بوزارة التعليم، اليوم الخميس، تفاصيل قرار إحالة ولي الأمر الطالب الذي تغيب عن الدراسة لمدة 20 يومًا ، دون عذر ، إلى النيابة العامة.
وقالت العوفي خلال برنامج “ياهلا”: “عندنا 3 فصول دراسية الطالب لو غاب في كل فصل عدد من الأيام يترتب عليه تعثر دراسي واليوم يهمنا أن الطالب يطلع مسلح بالمعارف والمهارات”.
وأضافت: “يتم دراسة وضع الطالب ويحال للجهات الداعمة إذا كان مثلا يحتاج دعم مالي أو علاجي ولو كل هذه الأمور اتحققت ووصلنا مرحلة الخطر الشديد على الطالب تحال المشكلة لحماية الأسرة وفق نظام حماية الطفل”.
وتابعت: “الحالات ليست واحدة قد يكون التغيب لأسباب مختلفة وأحنا كوزارة التعليم لا نقدر ندعم الطالب فنلجأ لحماية الأسرة”.
وأشارت إلى أن القرار يكون وفقا لنظام حماية الطفل، والتعليم ليست هي التي تقرر السجن، مضيفة: “إذا كان غياب الطالب 15 يوم يتم تحويل الملف من المدرسة إلى الرعاية الطلابية بإدارة التعليم “.
د. هيام العوفي – مدير عام التوجيه الطلابي بوزارة التعليم: إذا كان غياب الطالب 15 يوم يتم تحويل الملف من المدرسة إلى الرعاية الطلابية بإدارة التعليم @haoufi@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/nGvw1ZvWzg
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 7, 2023
القرار وفقا لنظام حماية الطفل، والتعليم ليست هي التي تقرر السجن..
د. هيام العوفي – مدير عام التوجيه الطلابي بوزارة التعليم تشرح تفاصيل قرار سجن ولي أمر الطالب الذي يتغيب عن الدراسة 20 يوما دون عذر@haoufi@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/7pX7aiMJQG
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 7, 2023
تكمله : وندور بنفس الدوامة او مثل الإنسان التائه ألي يدور بشكل دوار بصحراء او الغابه ولايعرف أين هو الطريق الصحيح ألذي يدله على طريق النجاح ! لكن انا من وجهة نظري وأنصح كل شاب وفتاة ان لايركز على الدراسة الجامعية بل ان يركز ع الوظيفه تدخل عسكرية او انك تدخل شركة تدريب وبعدها تتأهل للوظيفة فهذا افضل بكثيييييييييير
طيب سؤال مهم يطرح نفسه ؟ وش فائدة الدراسة اذا الطالب تخرج من المرحلة الثانوية فقط !! لأن الآن هنالك الكثيييييير والكثييييير من العاطلين والعاطلات عن العمل لم يجدوا وظائف تناسب مؤهلاتهم! انا كمثال لي 12سنه لم أجد احد يوظفني في القطاع الخاص فقط والرواتب تبعهم سيئة جداً ولاتضمن سلامة المستقبل لأي باحث عن العمل ، انا اشوف بنظري ان يكون الاهتمام منصب ع المرحلة الثانوية فقط لأن الطلاب بعدها لازم يبحثون عن وظائف لأن الوظيفه الآن اهم من الدراسه وضياع عمر طويل وبعدها لن يجد وظيفه تعيله ويضل عاطل وندور بنفس