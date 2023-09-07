يناقش البرلمان العراقي مشروع قانون من شأنه إيقاع عقوبة الإعدام على مثليي الجنس “الشواذ”.

ورأى رائد المالكي، النائب في البرلمان العراقي، أن الحياة الجنسية التي تنحرف عن التقاليد السائدة خطرا على بلاده.

وشدد على أهمية “حماية وحدة المجتمع العراقي من الانحرافات والدعوات الجنسية الشاذة التي ابتلي بها العالم”.

وفي حال إقرار مشروع القانون، الذي تمت قراءته الأولى الشهر الماضي، فسيتم فرض “عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد” لأي شخص أقام علاقة جنسية مثلية.